Schweiz Einreichung der Swiss Out of Home Awards beginnt

Ab sofort können Kreative, Agenturen und Werbetreibende ihre Kampagnen für den Swiss Out of Home Award einreichen. Die Anmeldung ist bis zum 31. Mai 2024 auf der Website www.woohw.ch möglich. Der Wettbewerb steht offen sowohl für analoge als auch digitale Außenwerbung und richtet sich an Teams jeder Größe in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt in sechs Kategorien.

Eine unabhängige Fachjury, bestehend aus 14 Persönlichkeiten aus Werbung, Kultur und Design, wird die eingereichten Kampagnen bewerten. Die Bekanntgabe der Shortlist erfolgt am 11. Juni 2024. Die Preisverleihung findet am 19. September 2024 in Zürich statt, bei der die Sieger in verschiedenen Kategorien mit Trophäen in Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet werden. Der Hauptpreis ist die „Campaign of the Year“. Alle Teilnehmer erhalten ein Anerkennungsdiplom.

Die Preisverleihung ist Teil des Branchenevents „Woohw!“, das eine Konferenz, Bühnenshow und Dinner-Party umfasst und vor rund 500 geladenen Gästen gefeiert wird. Die Siegerkampagnen werden anschließend in Medienmitteilungen und auf digitalen sowie sozialen Medien veröffentlicht.

Wichtige Daten für die Teilnahme sind: Aushangperiode vom 01.07.2023 bis 30.06.2024, offizielle Deadline am 31.05.2024, Jurierung der Shortlist am 11.06.2024 und Verleihung der Awards am 19.09.2024. Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldetool auf der Website, wobei Kategorie, Format und Bilddaten angegeben werden müssen. Gemischte analoge und digitale Kampagnen sollten separat eingereicht werden. Erfolgreiche Anmeldungen werden per E-Mail bestätigt.

