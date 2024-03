Die Kaffee-Kette Starbucks betreibt 6.091 Filialen, die als Greener Stores zertifiziert sind. Damit ist das Portfolio dieser nachhaltiger betriebenen Filialen im vergangenen Jahr auf fast das Doppelte gestiegen. Für das Unternehmen ist das ein Meilenstein – bis 2025 hat es sich zum Ziel gesetzt, 10.000 Standorte als Greener Stores zu zertifizieren.

Die Greener Stores gibt es inzwischen in 44 Märkten, darunter Indien, Hongkong, Indonesien, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Singapur, Thailand, Taiwan, Vietnam, Bahrain, Italien, Frankreich, Spanien und Costa Rica. Die Greener Stores verbrauchen vergleichsweise weniger Energie und Wasser und produzieren weniger Müll als der Standard-Starbucks. Sie sollen der Kette helfen, ihre Nachhaltigkeitsziel zu erreichen: Die CO2-Emissionen, der Wasserverbrauch und der Deponieabfall sollen bis 2030 um 50 Prozent sinken.

Was sind Greener Stores?

Die Zertifizierung als Greener Store bedeutet, dass eine Filiale die Standards in acht Umweltbereichen erfüllt: Wassermanagement, Energieeffizienz, Abfallvermeidung, erneuerbare Energien, verantwortungsvolle Materialien, Engagement, Standorte, Gemeinden, Gesundheit und Wohlbefinden. Diese entwickelte Starbucks in Zusammenarbeit mit dem WWF und SCS Global Services. Besonders relevant für die Digital Signage-Branche ist die empfohlene Umstellung auf digitale Menü-Boards, digitale Drive-Thru-Systeme und elektronische Regaletiketten auf E-Paper-Basis (ESL).

Jeder Greener Store verfügt über eine Kombination von nachhaltigen Merkmalen, die ihm zu seiner Verifizierung durch Dritte verhelfen. In einigen Shops sind das offensichtliche Elemente wie Sonnenkollektoren oder Wasserrecycling-Tanks. Andere wiederum verfügen über subtilere Merkmale wie hocheffiziente Geräte, emissionsarme Farben und Dichtungsmittel, Energiemanagementsysteme sowie Geschäftspraktiken wie Kompostierung und Lebensmittelspenden.

Greener Stores des Jahres

Diese Woche gab das Unternehmen sein globales Programm „Greener Stores of the Year“ bekannt, im Rahmen dessen in sechs Regionen jeweils ein Geschäft ausgezeichnet wird, das in Sachen Innovation und Umweltverträglichkeit besonders erfolgreich ist.

