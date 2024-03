Die britische Industrie-Stadt Manchester bekommt ein neues LED-Kaliber – und zwar eines das in Europa seinesgleichen sucht. Das Shopping- und Entertainment-Center Printworks enthüllte am Dienstagmorgen die größte digitale Decke auf dem alten Kontinent: Printworks Skylights. Über 1.000 Quadratmeter erstreckt sich der Screen über den Innenhof des Printworks, der die Stores miteinander verbindet. Das Ganze ist Teil einer Riesenrenovierung des Shopping-Komplexes, für die DTZ Investors 21 Millionen Pfund locker machte.

Die LED-Decke überflutet das Center nicht nur mit hübschen Filmen und Animationen, sondern ist bei Ocean Outdoor auch als Werbefläche zu buchen. Zur Eröffnung sicherte sich die Produktionsfirma Universal den Screen. Gerade läuft darauf der Trailer zu Kung Fu Panda 4, der am 28. März in die Kinos kommt.

Auch 3D-Kampagnen sollen auf Skylights laufen

Wem dieses Werbeformat nicht sowieso schon außergewöhnlich genug ist, der kann hier auch Kampagnen mit Sondereffekten schalten: Auf dem Screen lässt sich Oceans Deepscreen-Technik aktivieren, die dem Content einen 3D-Effekt verleiht. Auch mit Augmented-Reality können Content Creators hier spielen. Außerdem ist der Screen einer der wenigen DooH-Formate in Europa, der Sound zulässt. Das macht der geschlossene Raum möglich, genau wie die Lichteffekte. Auch Live-Daten lassen sich laut Ocean Outdoor in Kampagnen auf der LED-Decke einbinden.

Aber mit Werbung allein kann man ein solches Sonderformat nicht füllen, deshalb ließen die Investoren von DTZ auch einiges an Content produzieren, um das LED-Biest zu füttern.

Über 12 Monate drehte man insgesamt 250 Stunden Filmmaterial, nur für den Skylights-Screen: Vor die Kamera kamen neun Schauspieler, acht Tänzer, sechs Hunde, vier Kaninchen, drei Schlangen, drei Schwimmer, zwei Vogelspinnen, ein Baby und ein Star aus der Coronation Street. Dazu kommen eigens produzierte Animationen, die tagsüber und nachts zu speziell programmierten Zeiten laufen.

Nach dem Vorbild der Fremont Street in Las Vegas

Die LED-Decke ist das i-Tüpfelchen des über fünf Jahre renovierten Printworks-Centers. Offenbar wollten die Investoren eine audiovisuelle Umgebung schaffen, die den Zahn der Zeit trifft: „Wir reagieren auf den Wunsch der Verbraucher nach immersiven Erlebnissen und sehen Printworks als Vorreiter bei der Nutzung digitaler Technologie“, sagt Ben Haller von DTZ Investors. Er vergleicht den Skylights-Screen in seiner Dimension und Einzigartigkeit mit der Sphere und der Fremont Street in Las Vegas.

Bei der Renovierung ging man auch auf das Gamification-Bedürfnis der Verbraucher ein: Auf einem andern Display können Besucher mit ihren Handys gegeneinander spielen. Im Kinokomplex des Printworks investierte der Betreiber 6 Millionen Pfund in 20 neue Leinwände. Ein digitales Rundum-Upgrade also, das man in Europa selten so erlebt.