Das finnische Unternehmen hat sich mit seinen schallisolierten Telefonboxen einen Namen gemacht. Besonders in den letzten drei Jahren haben diese Boxen einen Aufschwung in der Office-Kultur erlebt, da sie perfekt in das Konzept des hybriden Arbeitens passen. Framery experimentiert seitdem, wie man ein Remote-Meeting in einer Box so real und natürlich so „nahtlos“ wie möglich gestalten kann. Jetzt stellt der Anbieter ein neues Officepod-Modell vor, das günstiger als der Vorgänger ist: den „Smart Pod“.

Die neuen Smart Pods bauen auf dem Vorgängermodell Framery One auf, der 2021 auf den Markt kam. Beim neuen Design achtete man laut Framery auf eine modulare Bauweise, die leichter zu reparieren ist. Innerhalb des Pods gibt es einen Touchscreen, über den man alle möglichen Einstellungen vornehmen kann. Belüftung und Beleuchtung reguliert der Smart Pod automatisch über MM-Wave-Radarsensoren. Das ist dieselbe Technologie, die man in autonomen Fahrsystemen verwendet. Im Modus für Videogespräche sind die Gesichter der Meetingteilnehmer ausgeleuchtet.

Die Framery Smart Pods sind mit einer patentierten akustischen Struktur schallgedämmt. Sie lassen sich in ein Workplace-Buchungssystem integrieren und über Kalendereinträge bei Microsoft oder Google blocken. Eine integrierte 4G-Verbindung ermöglicht automatische Updates und solche per Over-the-Air-Software mit oder ohne WiFi-Verbindung. Framery bietet außerdem eine App, über die man Pods buchen kann. Ist die Box in Gebrauch, wird sie auf der Außenseite entsprechend beleuchtet.

Die Smart Pods gibt es im vier verschiedenen Modellen:

• Framery One Compact – Eine Telefonzelle für eine Person

• Framery One – Ein Arbeitsplatz für eine Person

• Framery Four – Ein Besprechungsraum für bis zu 4 Personen

• Framery Six –Ein Besprechungsraum für bis zu 6 Personen

Die Weiterentwicklung der Smart Pods basiert laut Framery-CEO Samu Hällfors auf rund 8.000 Rückmeldungen von Anwendern. Die neuen Pods würden nun „den bisherigen Höhepunkt unserer eigenen Entwicklung von einem einfachen Möbelhersteller zu einer modernen Technologiemarke“ markieren, sagt Samu Hällfors. Insgesamt stattete Framery mit seinem Portfolio, zu dem auch Connect-Sensoren gehören, nach eigenen Angaben rund 12.000 Unternehmen aus.