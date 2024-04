Am Mittwoch startete der 100-Tage-Countdown für die Olympischen Spiele in Paris. Dank einer Außenwerbe-Aktion von Ocean Outdoor bekam das auch die breite Masse mit: Auf ganzen 2.035 DooH-Flächen in sechs Ländern schaltete der Außenwerber eine entsprechende Kampagne. Dafür arbeitete Ocean mit den Olympia-Teams der jeweiligen Länder zusammen, mit denen das Unternehmen eine offizielle Partnerschaft hat. Namentlich sind das Großbritannien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und die Niederlande.

Kampagne stellte Top-Athleten ins Licht

In Großbritannien gab Ocean für den Countdown sogar seine Prestige-Fläche Piccadilly Lights am Piccadilly Circus frei. Zu sehen war für 5 Minuten um 9 Uhr morgens die Athleten des Teams GB. Darunter war die Silber- und Goldmedaillengewinnerin Alex Yee; Joe Clarke, der als erster britischer Athlet überhaupt in Rio 2016 Gold im K1-Kanuslalom gewann; Mallory Franklin, die Silbermedaillengewinnerin von Tokio 2020 und erfolgreichste Slalomkanutin Großbritanniens; und die Triathletin Beth Potter, die in Paris 2024 ihr olympisches Debüt in dieser Sportart gibt, nachdem sie in Rio 2016 als Mittelstreckenläuferin erstmals für das Team GB antrat.

Die Kampagne entwickelte Ocean Outdoor intern und griff dabei die neue Markenidentität des Teams GB auf, das der Außenwerber seit 2015 als Markenpartner unterstützt. „Out of Home ist das perfekte Medium, um Sportbegeisterte und Fans mit dem Geist der Olympischen Spiele und dem Team GB zu verbinden, während sich die Wettkämpfe entfalten“, sagt Kevin Henry, Leiter der Abteilung Inhalte und Sponsoring bei Ocean Labs. Im Rahmen der Partnerschaft wird die Unternehmens-Unit Ocean Labs während der Olympiade auch mehrere Fanzonen einrichten. Dazu soll in Kürze mehr bekannt gegeben werden.

In Großbritannien erschien die Kampagne auf 82 groß- und kleinformatigen DooH-Screens in acht Städten: London, Glasgow, Edinburgh, Manchester, Birmingham, Leeds, Norwich und Southampton. In allen sechs Ländern werden außerdem 100 Tage bis zu den Paralympischen Spielen 2024 in Paris am 20. Mai gefeiert.