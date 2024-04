Der Aufzughersteller Schindler schließt eine Vermarktungspartnerschaft mit Framen: Die Axel-Springer-Tochter wird die Displays des Schindler Media Networks im österreichischem Hotelsegment vermarkten. Im selben Zug weitet Schindler seine Kooperation mit Hygh in Deutschland von Wohngebäuden auf Bürogebäude aus.

Die Partnerschaft mit Framen umfasst 220 Aufzugscreens von Drei- bis Vier-Sterne-Hotels in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. 150 davon sind bereits live. Die Screens sind für Werbetreibende über die Plattform Ads Manager programmatisch buchbar sowie über die Platttformen Hivestack, Broadsign und Viooh, an die der Ads Manager angebunden ist. Zu den buchbaren Locations gehören Orte wie Ischgl und Kitzbühel, Saalbach-Hinterglemm, Zell am See sowie das Zillertal, Sölden, Lech und St. Anton am Arlberg.

„Wir sehen ein enormes Potenzial in der Content-Ausspielung im Aufzug. Die Gäste haben während der Fahrt meist keinen Handyempfang und sind für gutes Infotainment offen. Urlauber, Naturliebhaber und Sportbegeisterte können gezielt angesprochen werden“, sagt Antonello Romano, Senior Growth Manager bei Framen.

Neben Framen bietet dieselben Werbeflächen auch der Österreicher DooH-Vermarkter Monitorwerbung auf seiner Buchungsplattform an.

Hygh sichert sich Office-Aufzüge

Der DooH-Vermarkter Hygh ist bereits seit zwei Jahren Partner des Schindler Media Networks. Bisher bezog sich die Partnerschaft auf Screens in Aufzügen von Wohngebäuden. Jetzt kommen Bürogebäude dazu, die für Werbetreibende aufgrund eines breiteren und wechselnden Publikums wesentlich interessanter sind. Die Vereinbarung umfasst rund 200 Displays in circa 100 Gebäuden. Insgesamt vermarktet Hygh durch den neuen Deal 650 von Schindlers Screens.

„Das Hinzufügen von über 200 Displays in mehr als 100 Bürogebäuden deutschlandweit ermöglicht unseren Kunden, kaufkräftige Erwerbstätige in Top-Unternehmen gezielt von zu Hause, über den Arbeitsweg bis zum Arbeitsplatz zu erreichen“, sagt Marc Marienfeld, Chief Growth Officer bei Hygh.

Aufzughersteller Schindler hat nun bereits einige namhafte DooH-Anbieter im DACH-Raum als Partner für sein Netzwerk, das er 2021 startete. Neben jungen Unternehmen wie Framen, Hygh und Monitorwerbung arbeitet Schindler auch mit klassischen Außenwerbern wie Ströer in Deutschland und APG|SGA in der Schweiz zusammen. Die Installation und der Betrieb der Screens liegt immer bei Schindler selbst. Auch die Werbeslots hat Schindler für seine Aufzüge fest definiert.

