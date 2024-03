Ströer in Deutschland, APG|SGA in der Schweiz und nun Monitorwerbung in Österreich: Der Aufzughersteller Schindler hat einen neuen Vermarktungspartner für sein DooH-Netzwerk in der Alpenregion rund um Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Das Netzwerk umfasst 150 Screens in Aufzügen von Drei- und Vier-Sterne-Hotels. Bis Ende 2024 es sich auf 220 Screens vergrößern.

Schindler hatte sein DooH-Netzwerk, das sich Schindler Media Network nennt, 2021 gestartet. Der Aufzughersteller hatte das Potenzial der kleinen geschlossenen Räume als Werbe-Location erkannt und begonnen, sie selbst mit Digital Signage auszustatten. Denn in Aufzügen muss ein Werbespot nicht mit tausend anderen Eindrücken konkurrieren. Schindler übernimmt für den Aufzugbetreiber die Installation und Wartung der Screens und erhält im Gegenzug Screen-Time. Für diese Screen-Time hat Schindler mehrere Vermarktungspartner.

Drei Werbeplätze pro Minute

Der neueste Vermarktungspartner, Monitorwerbung, bietet aktuell 1.664 DooH-Screens in Österreich, Südtirol und Deutschland. Dazu gehören sowohl Outdoor- als auch Indoor-Screens. Das gesamte Netzwerk gibt es bei Monitorwerbung über den klassischen als auch den programmatischen Buchungsweg.

In den Aufzügen gibt es eine genau definierte Spotlänge: Von 60 Sekunden bekommt 30 der Hotelbetreiber. Die 30 restlichen Sekunden teilen sich in drei Werbeslots à 10 Sekunden auf.

„Mit dem Schindler Media Network möchten wir in einem exklusiven Werbeumfeld ein zielgruppengerechtes Angebot aus Werbung und Content schaffen. Die Kombination aus klassischer Werbung und Hotelinformationen sorgt für kurzweilige Unterhaltung, ohne aufdringlich zu sein“, sagt Gottfried Jung, Existing Installation Director bei Schindler Österreich.

An Touristen-Hotspots wie Kitzbühel

„Unser Hospitality-Channel gewinnt durch diese Kooperation weiter an Attraktivität, denn die Screens weisen aus werbetechnischer Sicht ein optimales Potenzial auf“, sagt Josef Maier, Geschäftsführer von Monitorwerbung. Dieses Werbepotenzial will Monitorwerbung mit Buchungsoptionen wie dem Zeittargeting zu Hauptfrequenzzeiten rund um Frühstück, Mittag- und Abendessen steigern.

Die DooH-Screens befindet sich unter anderem in Hotels an den Orten Ischgl und Kitzbühel, Saalbach-Hinterglemm, Zell am See aber auch im Zillertal, Sölden, Lech und St. Anton am Arlberg.

Anzeige