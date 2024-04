Der Beauty-Einzelhändler Sephora launchte im März weltweit eine einheitliche Markensignatur. Der Slogan „We belong to something beautiful“ gehört jetzt in allen 35 Märkten zum Auftritt der zum LVMH-Konzern gehörenden Marke. Für den Launch entwickelte die Agentur BETC Paris eine Bewegtbild-Kampagne, die neben Social Media auch auf DooH lief. So buchte Sephora bei Ströer beispielsweise eine Dominanzbelegung am Frankfurter Hauptbahnhof: Den ganzen März über liefen die Spots auf sieben Screens, darunter auch der dreiseitige LED-Turm, den Ströer „Digital Motion Tower“ nennt.

Insgesamt wurde der Spot dort 45.360 mal ausgespielt und erreichte laut Ströers Standortdaten 7,8 Millionen Kontakte. Neben der Dominanzbelegung in Frankfurt lief die Kampagne auch in anderen Städten. In Düsseldorf beispielsweise buchte Sephora als First Mover den im März gelaunchten DooH-Vertikalgarten „The Green Digital – Am Wehrhahn“. Für diese Location wandelte die Agentur Met-Ads einen der Spots mit Forced-Perspective-Technik so ab, dass er einen 3D-Effekt erhielt.

Vergangenes Jahr hatte Sephora und der gesamte Mutterkonzern erst ein Rekord-Umsatzjahr hingelegt. 2024 will man den nächsten Meilenstein erreichen: 20 Milliarden US Dollar Umsatz weltweit. Die breit angelegt Image-Kampagne über alle digitalen Kanäle und Out-of-Home soll zum Erreichen des Ziels verhelfen.

