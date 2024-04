Das Programm des DSS Europe, der am 22. und am 23. Mai 2024 am Münchner Flughafen stattfindet, steht nun zum größten Teil – inklusive der Panel-Themen und der teilnehmenden Experten.

Damit Teilnehmer noch einfacher für die Konferenz planen können, haben wir das Delegate Room Package eingeführt. Diese beinhaltet den normalen Konferenzpass mit Zugang zu allen Panels und Vorträgen sowie je nach Wunsch ein oder zwei Nächte im Hilton Munich Airport. Somit fällt man quasi aus dem Hotelzimmer direkt in den DSS Europe.

Und dieser lohnt sich wieder einmal. Das Konferenzprogramm ist gespickt mit hochkarätigen Speakern von Branchenleadern wie Trison, Ströer, Cancom, Google oder Intel. Dabei gehen die einzelnen Panels auf aktuelle Themen wie Retail Media, Green Signage und Software-Plattformen ein.

Bis zum 18. April gilt auch noch für die Packages der Early-Bird-Rabatt. Wer sich das Ticket mit dem 30-Prozent-Rabatt und das Hotelzimmer sichern will, geht auf die Registrierungsseite des DSS Europe und wählt eine der Package-Optionen aus.