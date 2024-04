Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland, und im Vorfeld startet Magenta TV, der Sender der Deutschen Telekom, eine großangelegte Werbekampagne für sein Angebot, das auch alle 51 Spiele des Fußballfests beinhaltet.

Der Hintergrund: Ab dem 1. Juli 2024 können nun erstmalig auch alle Mieterinnen und Mieter in Deutschland ihren TV-Anbieter frei wählen. Somit will Magenta TV sein Angebot bewerben, für die ersten neun Monate kostenlos den Sender zu nutzen. Die Deutsche Telekom tritt bei der Euro 2024 auch als offizieller Telekommunikationspartner auf.

„Wir setzen alles daran, dass die Menschen in diesem Sommer eine großartige und spannende Fußball-Zeit erleben werden. Nur mit der Telekom und Magenta TV erhalten sie Zugang zur gesamten Fußball-EM in Deutschland. Und das in bester UHD-Qualität“, erklärt TV-Chef Arnim Butzen. „Mit Blick auf den Wegfall des Nebenkostenprivilegs gestalten wir den Wechsel zu Magenta TV attraktiv und einfach. Denn schon heute können betroffene Mieterinnen und Mieter auf unser Fernseh- und Streaming-Angebot zu attraktiven Konditionen umsteigen.“

Freundliche Wohnzimmerübernahme

Hierfür bedienen sie sich seines bisher erfolgreichen Werbeduos Christian Ulmen und Fahri Yardim – in den etwa peinlichen Alter Egos, mit denen sie in der Serie „Jerks“ berühmt wurden. Im neuen Werbespot laden sich Christian und Fahri selbst bei einer etwas überrumpelten Dame ein. Christian bittet sie, ob sie Fahri die nächsten Tage bei sich beherbergen könne. Denn er müsse auf Reisen gehen. Fahri sei ganz unkompliziert und schaue gerne Fernsehen. Dabei eröffnet Christian der Dame, dass man dazu jetzt auch kein Kabelfernsehen mehr benötige, sondern gleich kostengünstig zu Magenta TV wechseln könne. Zwischenzeitlich hat es sich Fahri auf dem Sofa bereits gemütlich gemacht. Er und die Dame schauen dann gemeinsam.

Der Werbespot ist 35 Sekunden lang und ist im TV und auf Online-Plattformen gestartet. Zudem wird die Kampagne über Print, Out-of-Home und in den Telekom-Shops ausgespielt sowie über Social Media und Medienarbeit verbreitet. Die Kreation verantwortet Adam&Eve, Berlin und DDB, Hamburg. Die Regie führt Christian Ulmen. Soup Film, Berlin produziert. Media koordiniert Mindshare, Frankfurt und Emetriq, Hamburg.

