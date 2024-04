New Digital Dream Riesiger Shopping-Mall-Screen in Paris

Der neue Digital Dream hat eine Säulenform: Im Einkaufszentrum Westfield Les 4 Temps in Paris enthüllten Cityz Media – das ehemalige Clear Channel France – und Westfield Rise, die hauseigene Medienagentur der Unibail-Rodamco-Westfield-Gruppe, den „New Digital Dream“ – nach Angaben von Cityz der größte interaktive Indoor-Screen in Europa.

Der 2013 installierte „Digital Dream“ wurde von Cityz Media und Westfield Rise auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Der „New Digital Dream“ besteht aus einem zentralen, jetzt gebogenen Bildschirm in Form einer Säule mit den Maßen 7 mal 12,5 Meter. Durch die Form fügt er sich harmonisch in das architektonische Umfeld des Place du Dôme in Westfield Les 4 Temps ein. Das Format bietet Werbetreibenden auch die Möglichkeit, Inhalte mit einem 3D-Effekt auszuspielen. Zwei kreisförmige, konvexe Screens befinden sich in den oberen Stockwerken, um die visuelle Wirkung der vom Totem ausgestrahlten Inhalte zu erweitern und so eine 360-Grad-Sicht zu erhalten. Insgesamt bietet der New Digital Dream eine Gesamtfläche von 250 Quadratmetern. Für die interaktiven Funktionen sind 3 OAK-Kameras rund um den Haupt-Screen platziert.

„Seit seiner Gründung im Oktober 2022 verfolgt Westfield Rise das Ziel, die kühnsten Marken und Millionen von Besuchern in unseren Einkaufszentren zusammenzubringen, indem es die neueste Technologie nutzt, um innovative Werbekampagnen zu entwickeln. Mit seinen neuen Inhalten und einzigartigen Erlebnissen wird der ‚New Digital Dream‘ die Art und Weise verändern, wie Marken mit Verbrauchern interagieren und eine emotionale Verbindung schaffen. Dies ist ein Vorteil für die Marken, die dank dieser Allianz von digital und physisch von einem starken Drive-to-Store-Hebel profitieren. Der Einsatz dieser immersiven Bildschirme in ganz Europa ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie zur Stärkung unseres Mediennetzwerks im Einzelhandel. Nach dem Erfolg von „Halo“ in der Westfield Mall of Scandinavia in Schweden, die Anfang des Jahres eröffnet wurde, freue ich mich, diese neue Fläche einzuweihen, die ein außergewöhnliches Schaufenster für die Kreativität und Einzigartigkeit von Marken sein wird“, kommentiert Candice Mayer-Gillet, Geschäftsführerin von Westfield Rise.

Coca-Cola war als erstes dran

Als erster Werbetreibender weihte Coca-Cola den New Digital Dream ein – mit einer Kampagne für seine zuckerfreien Getränke. „Wir freuen uns sehr, der erste Werbetreibende zu sein, der diesen neuen Bildschirm im Westfield Les 4 Temps einweiht, einem großen Einkaufszentrum, das ein junges und aktives Publikum mit einer absolut einzigartigen immersiven Darstellung anspricht“, sagt Alix Prouhet, Media and Connection Director von Coca-Cola Frankreich.

Der New Digital Dream soll auch als digitale Kunstfläche dienen. Dank der Partnerschaft zwischen Westfield Les 4 Temps und dem Start-up Artpoint, das sich der Förderung der digitalen Kunst verschrieben hat, wird das Einkaufszentrum digitale Werke einer neuen Generation von Künstlern zeigen. Jenny Jiang und Matthew Keff sind die ersten Künstler, die im April bereits ihre Werke präsentierten.

