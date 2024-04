OoH-Award Swiss out of Home Fachjury steht fest

Am 19. September 2024 werden die Swiss Out of Home Awards zum zweiten Mal verliehen. Der Wettbewerb sucht die besten Außenwerbekampagnen der Schweiz – sowohl analog als auch digital.

Nun der Veranstalter des Wettbewerbs, der Schweizer Außenwerbeverband AWS, die Jury für die Awards bekanntgegeben. Sie besteht aus Fachleuten unterschiedlicher Perspektiven und ist mehrsprachig zusammengesetzt – für die Schweiz mit ihren vier Sprachregionen ein wichtiger Faktor.

Christian Brändle, Jurypräsident und Direktor Museum für Gestaltung Zürich, erklärt: „Die unabhängige Fachjury garantiert eine objektive und professionelle Bewertung der eingereichten Kampagnen. Zudem ist sie für den reglementarischen Teil und die strengen Kriterien in den einzelnen Kategorien verantwortlich. Prämiert werden nur Arbeiten, welche durch erstklassige Umsetzung, neue digitale Standards oder mutige Ideen überzeugen.“

Drei neue Jurymitglieder

Insgesamt besteht die Jury aus 14 Vertreterinnen und Vertretern der Kultur, der Agenturen und Kreativen, der Mediaplanung sowie der auftraggebenden Wirtschaft. Sie kürt die besten Out-of-Home Kampagnen des Jahres der Schweiz. Neue Mitglieder 2024 sind Nathalie Diethelm vom House of Communication, Lukas Dittmer von Ikea und Julian Stauffer von Digitec Galaxus. Eine komplette Liste der Jury gibt es auf der Website der Veranstaltung.

Eingereicht werden können Beiträge mit einer Aushangperiode zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 30. Juni 2024. Bis zum 31. Mai 2024 lassen sich die Beiträge über das Anmeldetool anmelden.

Die Preisverleihung ist Teil des Branchenevents „Woohw!“. Die Siegerkampagnen werden anschließend in Medienmitteilungen und auf digitalen sowie sozialen Medien veröffentlicht.

