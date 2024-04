Den Kinostart von Kung Fu Panda 4 begleitete in Frankreich eine landesweite OoH-Kampagne. Für eine Morris-Säule auf den Champs Elysées, die sich unweit vom Triumphbogen befindet, ließ sich Universal Pictures mit der Agentur Wavemaker etwas besonderes einfallen: Auf das Dach der Säule setzt man den Kopf der Hauptfigur, eines Pandas namens Po.

Die Umgestaltung übernahm das Team von JC Decaux Live, das sich mit OoH-Sonderaktionen beschäftigt. Vom 19. März bis zum 1. April stand die Säule mit dem Panda-Kopf. Zu sehen war der Protagonist außerdem auf Wartehäuschen, Kiosken, Fahnenmasten und weiteren Stadtmöbeln.

Die Aktion knüpft an die OoH-Kampagne zum Start des Films Super Mario Bros vor einem Jahr an. Wavemaker und JC Decaux Live hatten dieselbe Morris-Säule – wie die französische Litfaßsäule heißt – in einer der berühmten Röhren der Mario-Welt um.

