Rewe hat in Berlin seinen ersten rein pflanzlichen Supermarkt eröffnet: Im „Rewe voll pflanzlich“ an der Warschauer Brücke im Stadtteil Friedrichshain gibt es mehr als 2.700 vegane Produkte von rund 300 Marken.

„In unserem pflanzlichen Supermarkt gibt es doppelt so viele Produkte wie im üblichen Rewe-Sortiment. Wir versprechen uns in erster Linie Lerneffekte für unsere klassischen Supermärkte“, kommentiert Peter Maly, Vorstand der Rewe Group.

Der „Rewe voll pflanzlich“ ist mit seinen 212 Quadratmetern Verkaufsfläche relativ kompakt. Prominent vertreten sind die Eigenmarken Rewe Bio + vegan, Rewe Bio, Rewe Beste Wahl und Vivess. Darunter befinden sich bisherige Verkaufsschlager wie Haferdrink, Räuchertofu und Falafelbällchen.

Mit Rügenwalder, Oatly und Alpro sind bekannte Marken ebenso zu finden wie junge Firmen, beispielsweise Not Guilty mit seinen biozertifizierten Süßigkeiten, for foodies mit Dips und Soßen sowie Greenforce mit veganem Leberkäse und Köttbullar. Eine besonders breite Auswahl gibt es mit mehr als 50 Artikeln von den Marken Bedda, Bettr sowie von Koro. Eine weitere Besonderheit ist die Eismaschine, an der sich die Kundschaft pflanzliches Softeis zapfen können.

Ein Screen und Grün

Das Ladenkonzept haben die ausführende Kreativagentur CMF und Rewe gemeinsam entworfen. Neben einem Design, das ganz dem veganen Gedanken verschrieben ist, pflanzt Rewe wohldosiert digitale Touchpoints. Dazu gehört ein großformatiger Screen am Eingang und, nach den Pressefotos zu urteilen, eine einfache Bodenprojektion, zum Beispiel für QR-Codes. Zudem gibt es drei sogenannte Self-Checkout-Kassen zum Selber-Scannnen: Per Scan & G lassen sich die Waren bereits während des Einkaufs mit einem Handscanner oder dem Smartphone erfassen.

Auch das Logo wurde passend für das Pflanzlich-Konzept neu entworfen. „Wir durften dem bekannten roten Rewe-Logo erstmals einen neuen Anstrich verpassen“, betont Stefan Hörning, Vorsitzender der Geschäftsleitung Rewe Ost. Die grünen Buchstaben wurden durch den Zusatz „voll pflanzlich“ ergänzt. „Damit bringen wir ohne Schnörkel auf den Punkt, was im Laden drinsteckt.“