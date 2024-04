Der Verband Shop D-A-CH verleiht erneut seine Auszeichnungen – diesmal unter neuem Namen: Aus dem Popai D-A-CH Award wird der „Shop! D-A-CH Award“. Damit verabschiedet sich der Verband auch vom langjährigen Symbol des Awards, dem Popai-Indianer.

In diesem Jahr stehen 15 Kategorien für den Award zur Wahl, die das gesamte Spektrum der Aktivitäten am Point of Sale abbilden sollen. Sie reichen von POS-Materialien bis zu Verkaufsförderungsaktionen, Visual Merchandising und digitalen Technologien.

Ein unabhängige Jury von Experten aus Marke, Handel, Design und Wissenschaft wählte in einer hybriden Veranstaltung die Finalisten aus den knapp 40 Einreichungen aus. Wie in den vergangenen beiden Jahren wurden alle Einreichungsvideos auf dem Infostand von Shop D-A-CH auf der Eurocis gezeigt. Zusätzlich konnte ein Teil der Einreichungen auch physisch auf der Messe begutachtet werden.

Eine Liste der Finalisten findet sich auf der Shop-D-A-CH-Webseite. Alle Einreichungen sind auf zudem auf dem Youtube-Kanal des Vereins zu finden.

Über den Publikumspreis kann 2024 wieder auf der Shop-D-A-CH-Awards Instagram-Seite im Rahmen eines Gewinnspiels bis zum 29. April 2024 abgestimmt werden.

Die Gewinnerbekanntgabe erfolgt am 15. Mai 2024 auf der in der Pegelbar in Neuss stattfindenden Preisverleihung.