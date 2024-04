Der Shoppingmall-Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield erweitert die Zusammenarbeit mit dem Vermarkter Goldbach nach Österreich. Zwei Shoppingmalls – das Westfield Donau Zentrum in Wien und die Westfield Shopping City Süd am Stadtrand – gehören jetzt zu Goldbachs DooH-Territorium. Damit verfügt der Vermarkter in der DACH-Region über 321 Screens im Retail-Umfeld, verteilt auf 24 Standorte.

In der Westfield Shopping City Süd, der größten Mall Österreichs, gibt es verschiedene DooH-Formate. Auch großformatige Screens und Sonderformate stehen auf dem Gelände. Zum Beispiel gibt es einen beidseitigen transparenten Screen neben einem Indoor-Wasserbecken, der 2 mal 18 Meter groß ist. An einem der Eingänge befindet sich ein großer Outdoor-Screen. Im Donau Zentrum gehört zu den Sonderformaten ein 30 Quadratmeter großer LED-Screen sowie ein weiteres Großformat, den Goldbach Billboard Backside LED nennt.

Philipp Hengl ist als Produkt- und Partnermanager DooH für den Ausbau Netzwerks mit Unibail verantwortlich: „Mit der Anbindung aller verfügbaren Standorte in der Westfield Shopping City Süd und im Westfield Donau Zentrum als Zugpferde können wir unser Angebot im Shopping-Umfeld massiv ausbauen und erstmals auch den Shopping Channel gebündelt programmatisch anbieten“, sagt er. Die programmatische Ansteuerung ist laut Goldbach von Beginn an möglich.

„Wir blicken bereits auf eine sehr erfolgreiche Partnerschaft mit Goldbach in Deutschland und freuen uns sehr über die Ausweitung auf unsere Aktivitäten in Österreich“, sagt Marijana Prtija, Head of Westfield Rise Austria & Germany. Insgesamt 44 Millionen Besucher sollen die beiden Shoppingcenter im Jahr anziehen.