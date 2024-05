Crossvertise Kreativ-Wettbewerb 2024 steht an

Der Media-Dienstleister Crossvertise startet wieder seinen Kreativ-Wettbewerb für kleine und mittelständische Unternehmen. Gesucht werden unter dem Motto „#Kreativ – diese Kampagne kannst du dir schenken“ die originellsten Werbekampagnen des deutschen Mittelstands.

Zwischen dem 6. und dem 27. Mai 2024 haben kleine und mittelständische Unternehmen wieder die Möglichkeit, ihre kreativsten Kampagnenideen bei Crossvertise einzureichen. Dabei ist den teilnehmende Firmen freigestellt, ob sie ein Plakatmotiv, einen Video-/TV-Spot, ein Online-Banner, einen Audiospot oder ähnliches hochladen. Auch der inhaltliche Schwerpunkt ist jedem Unternehmen selbst überlassen.

Im Vergleich zum Vorjahr erwartet die teilnehmenden Firmen eine Neuerung im Voting-Prozess. Die Gewinnerauswahl liegt nun in der Kategorie „Jurypreis“ vollständig in den Händen der Fachjury – in der Kategorie „Publikumsliebling“ entscheidet einzig die Anzahl der abgegebenen Stimmen im zweistufigen Voting-Verfahren.

Jury- und Publikumspreis

Ab dem 29. Mai 2024 stehen bei Crossvertise die eingereichten Kampagnenmotive zur Abstimmung bereit, die bis zum 10. Juni läuft. Die Top-20-Einreichungen mit den meisten Stimmen ziehen dann ab dem 12. Juni 2024 in die finale Voting-Runde. Die Kampagne, die sich bis zum 19. Juni 2024 die meisten Stimmen sichert, holt sich den Sieg in der Kategorie „Publikumsliebling“. Stichtag für die Juryentscheidung ist ebenfalls der 19. Juni 2024. in der Expertenjury sitzen unter anderem Matthias Kersten von Weischer JVB, Björn Benna von RMS Digital Sales und Verena Gründel, die neue Director Brand & Communications der Dmexco.

Den Gewinnern winken in zwei Kategorien je eine Werbekampagne im Wert von 10.000 Euro. Im Gewinn inkludiert ist dabei auch die Planung sowie der Einkauf von Werbeflächen. Die Siegerkampagnen gehen dann ab Mitte August 2024 an den Start.

Die Organisation und Konzeption übernimmt Crossvertise gemeinsam mit Sponsoren: Factor Eleven, Pro FM Media, Raketenwerk, RMS Radio Marketing Service, Staudigl-Druck und Weischer JVB.

