Der DSSE ist die tonangebende Konferenz in der europäischen Digital Signage-Branche – und zunehmend auch auf internationaler Ebene. Die Veranstalter invidis und ISE freuen sich, gemeinsam mit dem diesjährigen Premium-Partner Lenovo und Hauptsponsor Google zu diesem Flagship-Event vom 22. bis 23. Mai 2024 einzuladen. Rund um das Konferenzprogramm wird es dieses Jahr noch mehr Networking-Möglichkeiten geben, darunter erstmals eine exklusive Vorabendveranstaltung.

Hier einige Highlights, auf die sich unsere Gäste freuen dürfen:

Networking-Empfang mit Google

Erstmals findet bereits am Vorabend des ersten Konferenztages ein Networking-Event statt: Gesponsert von Google findet am Dienstag, dem 21. Mai, von 17 bis 19 Uhr ein Empfang mit Drinks auf der Terrasse der Sportalm Munich Airport statt, direkt neben der Konferenz-Location, dem Hilton Munich Airport. Hier haben Teilnehmer die Chance, bereits vor Beginn der Konferenz wertvolle Kontakte zu knüpfen. Zum Empfang sind alle DSSE-Teilnehmer eingeladen. Zur Anmeldung geht es auf der Website des DSSE.

C-Level-Experten und Disruptoren auf der Bühne

In 42 Sessions werden die invidis-Hosts Florian Rotberg und Stefan Schieker die aktuellen Branchen-Trends mit den jeweiligen Top-Experten auf der Bühne diskutieren. Mit dabei sind die Führungskräfte der wichtigsten Digital Signage-Integratoren aus Europa und Nordamerika. Zum vollständigen Programm geht es auf der Website des DSSE.

invidis Software Compass launcht

Was ist die beste Software am Markt? Diese Frage beschäftigt invidis seit langem – vor 18 Monaten hat sich unser Expertenteam schließlich an die Arbeit gemacht, ein unabhängiges und detailliertes Benchmarking der unzähligen Lösungen am Markt aufzustellen – das erste in der Branche. Eine beste Lösung gibt es natürlich nicht, aber sowohl eine beste für jeden spezifischen Anwender. Und diese Auswahl soll der invidis Software Compass erleichtern. Auf dem DSSE wird das Tool nun offiziell gelauncht.

Das neue invidis Jahrbuch

Es ist wieder so weit: Die „Bibel der Digital Signage-Industrie“ geht in Neuauflage und DSSE-Gäste bekommen wie immer die ersten Editionen in Print. Das invidis Jahrbuch 2024 trägt den Titel „Signage & Software. Produkte – Lösungen – Plattformen“. Außerdem gibt es ein 101-Kapitel zum Thema Retail Media, sowie das heiß erwartete Software-Ranking und den invidis Market Compass.

invidis Strategy Awards

Sieben Unternehmen werden dieses Jahr den invidis Strategy Award erhalten – eine Würdigung von Top-Leistungen in der Digital Signage-Branche im vergangenen Jahr. Auf der Shortlist stehen 21 Unternehmen in den Kategorien DooH & Retail Media, Green Signage, Shared Spaces & Engaging Experiences, Software & Platforms, Industry Leadership, Innovation und Rising Star.

Im Gegensatz zu anderen invidis-Rankings basieren die Strategy Awards nicht auf quantitativen Kennzahlen, sondern beruht auf Auswahl und Wertung des invidis consulting Teams.

Networking in Biergarten-Atmosphäre

Im Anschluss zur Award-Verleihung wird der erste Konferenztag im Biergarten des Airbräu mit bayerischem Essen und Augustiner-Bier ausklingen. In ungezwungener Atmosphäre bietet das Event eine einzigarte Networking-Möglichkeit, auf das sich die Gäste jedes Jahr aufs Neue freuen.