Zum dritten Mal verleihen wir auf dem DSS Europe 2024 die invidis Strategy Awards. Nominiert sind Personen und Unternehmen, die nach Ermessen von invidis-Experten im letzten Jahr strategische Spitzenleistungen in der Digital Signage-Branche vollbracht haben. Die Verleihung findet am Abend des ersten Konferenztages statt, die Shortlist steht bereits fest.

Noch gibt es Tickets für den DSS Europe, der vom 22. bis 23. Mai 2024 im Hilton Munich Airport stattfindet. invidis-Leser erhalten 30 Prozent Rabatt: Einfach mit dem Code InvidisReaderdsse2024 auf der DSSE-Website registrieren. Einen Vorgeschmack auf das Hauptthema „Signage & Software“ gibt dieser Artikel:

Dieses Jahr wird es sieben Gewinner in sieben Kategorien geben. Vier davon gehen an die Markführer der wichtigsten Trendbereiche der Branche: DooH & Retail Media, Green Signage, Shared Spaces & Engaging Experiences sowie Software & Platforms. Drei weitere Preise vergibt invidis in den Bereichen Industry Leadership, Innovation und Rising Star.

Hier ist die Shortlist für die invidis Strategy Awards 2024:

DooH & Retail Media

Deutsche Telekom / PPDS

Framen

Stratacache

Green Signage

Broadsign

Philips/PPDS

Ströer

Shared Spaces & Engaging Experiences

Instronic / Fitz Club Madrid

Moment Factory / Changi Airport Singapore

Sphere Entertainment / The Sphere Las Vegas

Software & Platforms

Visual Art / Signage Player

Samsung Smart Things for Business

SignageOS

Industry Leadership

Econocom

Trison

Uniguest

Innovation

E Ink / E-Paper

Muxwave

Samsung / Samsung VXT

Rising Star

Ameria

Framen

Nexmosphere

Im Gegensatz zu anderen invidis-Rankings basieren die Strategy Awards nicht auf quantitativen Kennzahlen: Die endgültige Benennung obliegt dem invidis Consulting-Team und würdigt starke Führung, strategisches Denken und exzellente Umsetzung. Unter den Preisträgern befinden sich sowohl Vorreiter in ihren Bereichen als auch Entwickler hervorragender Produkte.

Die Award-Verleihung findet am Abend des 22. Mai im Hilton Munich Airport statt. Im Anschluss geht es zum traditionellen Biergarten-Networking-Event im Airbräu. Hier geht es zu den Gewinnern des letzten Jahres:

