Der Fahrgastfernseh-Betreiber MC R&D (Mcrud) startet ab heute das „Stuttgarter Fenster“. Unter diesem Namen wird auf den Displays in Stadtbahnen und Bussen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) ein Infotainmentprogramm zu sehen sein, das in den kommenden Jahren ausgebaut werden soll. Außerdem wird das Werbeinventar im Stuttgarter Fenster programmatisch buchbar sein. Die Reichweite der SSB-Verkehrsmittel kommt nach offiziellen Angaben auf 617.000 Fahrgäste täglich.

Mcrud betreibt in Berlin und München bereits ähnliche Infotainmentkanäle namens Münchner und Berliner Fenster. Zum Netzwerk des Vermarkters und Programmgestalters gehören außerdem die Standorte Leipzig und Dresden. Nach eigenen Angaben konnte sich das Unternehmen aus Berlin bei einer europaweiten Ausschreibung durchsetzen und sicherte sich dabei auch die DooH-Vermarktungsrechte der SSB. Das Stuttgarter Fenster wird beim Start auf 802 Screens in 497 Fahrzeugen der Busflotte und der Stadtbahnen zu sehen sein. Damit kann Mcrud die Anzahl der vermarkteten Screens im ÖPNV auf rund 9.600 steigern.

Andreas Orth, Geschäftsführer und Gesellschafter von Mcrud, sagt: „Mit dem Stuttgarter Fenster erweitern wir unser nationales Portfolio an reichweitenstarken Fahrgast-TV-Standorten in einer wirtschaftlich prosperierenden Region mit einkommensstarker Bevölkerung.“ Markus Raupp, Unternehmensbereichsleiter Marketing & Vertrieb der Stuttgarter Straßenbahnen, sagt: „Wir möchten unsere Fahrgäste mit aktuellen Informationen, unterhaltsamer Werbung und SSB-eigenen Inhalten versorgt wissen und freuen uns darum, nun mit MC R&D viel Erfahrung und Motivation an Bord zu haben.“

Das Fahrgast-Netzwerk von Mcrud ist seit 2022 an die SSP1, die programmatische Supply-Side-Plattform der One Tech Group, angeschlossen. Die Reichweite des Netzwerks gibt der Vermarkter mit 31,4 Millionen wöchentlichen Bruttokontakten in der Gesamtbevölkerung über 14 Jahre an. Die Kontaktdaten sind nach Angaben des Unternehmens vom IDOOH zertifiziert.