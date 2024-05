Am 4. März fand die offizielle Eröffnung der Internationalen Tourismusmesse (ITB) 2024 in Berlin statt, bei der rund 3.000 Gäste anwesend waren. Eine 105 Meter breite und 8 Meter hohe Videowall präsentierte das diesjährige Gastland Oman. Diese LED-Wand wurde von Innlights Displaysolutions aus Wuppertal im Auftrag der Berliner TSE AG geliefert und aufgebaut. Laut Kolja Birkenbach von Innlights Displaysolutions handelt es sich um die größte zusammenhängende LED-Wand, die das Unternehmen bisher für ein Indoor-Event realisiert hat.

Die hauseigenen Innscreen-LED-Serie Y5 hat Innlights nach eigenen Angaben in großen Stückzahlen aus einer Produktions-Charge verfügbar, was Farbidentität und Kombinierbarkeit sicherstellen soll. Für das Video Processing der 17.640 x 1.344 Pixel großen LED-Wand setzte das Unternehmen den Innvision SCXR Pro 7U Videocontroller ein, ausgestattet mit 11 Input- und 11 Output-Karten für 4K-Auflösungen. Der Controller war über 7 Output-Karten in 10 Bit-Farbtiefe mittels Glasfaser-Leitungen verbunden. Das Multiview Board des Controllers ermöglicht die Überwachung der Videosignalqualität.

Für den Aufbau der Hardware setzte Innlights Displaysolutions 10 Techniker und 6 Helfer ein, die insgesamt 20 Stunden für Installation und Inbetriebnahme benötigten. Zuletzt setzte Innlights die Innscreen-Y5-Module bei Events wie einem K-Pop-Festival in Paris ein.

