Die Diversifizierung von Retail Media ist in vollem Gange. Nach den Food-Retailern und Baumärkten baut nun der Tierbedarfshändler Kölle Zoo ein Retail-Media-Portfolio auf, inklusive Instore-Screens. Das Vermarktungskonzept hierfür erarbeitete Marketing of Moments; das Unternehmen übernimmt auch die Vermarktung an Agenturen und Werbekunden.

In 7 der 24 Tierfachmärkte wurden bereits DCLP-Stelen mit einem 65-Zoll-Screens installiert. Die restlichen 17 Märkte sollen bis Ende Mai ausgestattet werden. Ab Juni sind sie dann buchbar. Die Stelen sind am Eingang jedes Tierfachmarktes platziert, die Instore-Inventare sind technologisch an die SSP1 angeschlossen und damit auch programmatisch verfügbar.

On- und Offline-Portfolio

Neben dem Instore-Angebot gibt es für Werbekunden auch für online, in der App und offline weitere Werbemöglichkeiten. Zur Buchung von Sponsored Ads im Webshop von Kölle Zoo kommt die Technik von Retail Media Tools zum Einsatz.

„Mit Marketing of Moments haben wir einen starken Partner, der uns bei der Konzeptionierung der Retail-Media-Produkte hilft. Darüber hinaus kümmert sich MOM um die Monetarisierung und das operative Retail-Media-Kampagnengeschäft, wofür wir als Händler neue Kompetenzen hätten aufbauen müssen“, sagt Ramin Danaei, Geschäftsführer von Kölle Zoo.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als Partner von Kölle Zoo dieses einzigartige Projekt umsetzen dürfen. Mit den von uns geschaffenen Werbeprodukten bieten wir Mehrwerte für jedes werbetreibende Unternehmen im Heimtierbereich“, sagt Benedikt Blaß, Geschäftsführer von Marketing of Moments.

Retail Media analysiert Im Jahrbuch 2024 wird sich invidis intensiv mit dem Thema Retail Media auseinandersetzen: Das Retail Media 101 beinhaltet Definitionen, Statistiken und Analysen. Das invidis Jahrbuch 2024 wird zum DSS Europe 2024 am 22. Mai gelauncht und wird wenig später zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen.

