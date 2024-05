Ocean Outdoor eröffnet das DooH-Netzwerk in der Londoner Battersea Power Station. War die Station im früheren Leben ein Kohlekraftwerk, so ist sie jetzt eine Retail- und Freizeitdestination, die laut National Geographic zu den 20 besten Kulturspots der Welt gehört. Nach ihrer Eröffnung 2022 baute Ocean Outdoor in der Battersea Power Station ein Werbenetzwerk bestehend aus 41 Full-Motion-Screens auf. Am 6. Mai launchte der Außenwerber die Screens als Teil seines britischen Loop-Netzwerks.

„The Loop“ besteht aus Hochformat-Displaystelen und erstreckt sich über verschiedene Business- und Freizeiteinrichtungen des Landes, darunter auch der Bürogebäudekomplex Canary Wharf in London. Die Screens bieten Werbetreibenden auch die Möglichkeit, interaktive AR-Kampagnen auszuspielen sowie auf Live-Daten und Video-Feeds zuzugreifen, die von zwei Kameras auf jeder Displayseite erfasst werden.

Zum DooH-Launch in Battersea warben die Marken Under Armour, Pepsi, die Kosmetikmarke R.E.M. Beauty, Universal und Mini auf den Screens. „Als eines der beliebtesten Ziele Londons bietet die Battersea Power Station Marken und Agenturen ein gedeihliches Umfeld, um über verschiedene kreative Formate einzigartige Publikumserlebnisse zu schaffen“, sagt Phil Hall, Geschäftsführer von Ocean Outdoor UK. Die Kampagne von Under Armour wurde von Manning Gottlieb OMD und Talon geplant; Pepsi durch OMD und Talon; R.E.M. Beauty durch Capture Media; Mini durch iProspect und Posterscope; und Universal durch Essencemediacom und Kinetic.

Die Zusammenarbeit zwischen Battersea und Ocean geht auch über die Außenwerbung hinaus. Vergangenes Jahr hostete die Kreativ-Einheit Ocean Labs im Rahmen der Battersea Games eine Wimbledon-Viewing-Zone im Power Station Park. Die Veranstaltung will man dieses Jahr in Zusammenarbeit mit dem All England Lawn Tennis Club wiederholen.

Die Battersea Power Station befindet sich inmitten eines 42 Hektar großen Geländes am Südufer der Themse. Es beherbergt rund 140 Geschäfte, Cafés, Bars, Restaurants und Unterhaltungs-Einrichtungen, darunter den Lift 109. Der gläserne Aufzug befördert Gäste bis auf die Spitze des nordwestlichen Schornsteins, wo sie einen 360-Grad-Blick auf die Londoner Skyline haben.

