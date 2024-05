IT-Haus setzte für Lenovo in Stuttgart einen Retail-Showcase um. Lenovo wollte in seinem Executive Briefing Center EMEA (EBC) in Stuttgart seine neue Produktkategorie Instore mit den Inshelf-Displays vorstellen – schmale Screens für den Einsatz am POS. Außerdem wollte man mit im Regal eingebauten Kamerasensoren die Möglichkeiten von Retail Analytics präsentieren.

IT-Haus – IT-Systemintegrator mit Digital Signage-Unit aus Föhren – übernahm das Projekt im Dezember 2023. Der Dienstleister integrierte die Displays in ein Regalsystem, das aus dem Messebau stammt. Es folgte die Verkabelung und die Installation der Software Admira.

Die rechte Seite des Regalsystems zeigt Dynamic Pricing mit den Inshelf-Monitoren: Produkte lassen sich mit Videos bewerben, die spezielle Preis-Tags enthalten. Sensoren im Regalsystem erkennen den RFID-Chip auf dem Produkt und senden die Information über eine API an das Kassensystem. Über die API lassen sich Preisänderungen auf den Displays darstellen. Wenn das Produkt aus dem Regal entfernt wird, erlischt der Preis-Tag.

Auf der linken Seite des Regals installierte IT-Haus einen Lenovo-Server für die Ansteuerung des Kassensystems, zwei weitere Displays und zwei Mediaplayer. Zusätzlich brachte man eine Kamera an, die erkennt, wenn sich jemand vor dem Regal befindet. Die Auswertung dieser Daten ermöglicht Rückschlüsse auf die Zielgruppe und das Kaufverhalten. Die Kamera speichert keine Bilder, sondern analysiert nur Merkmale, wodurch das System den Datenschutz einhält.

Nach diesem Projekt wird IT-Haus nach eigenen Angaben weiterhin als Partner von Lenovo für Showcases dieser Art in Deutschland fungieren.