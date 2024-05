Wall, Ströer und Co. bieten inzwischen alle den DooH-TV-Boost: Sie nutzen TV-Userdaten, um DooH-Kampagnen genau dort auszuspielen, wo die Zielgruppe zu wenig Fernsehen schaut. Kurz gesagt: Wenn TV nicht liefert, springt DooH ein. Dieses kombinierte Werbeprodukt basiert auf einer KI-Lösung des Anbieters All Eyes on Screens (AEOS), die TV-Userdaten von mehr als einer Million Vodafone-Haushalten verarbeitet. Jetzt will AEOS diese Lösung mit Unterstützung des Data-Science-Unternehmen Econworks optimieren.

„Bessere Wirkung durch bessere Leistung ist unser Versprechen für Advertiser. Deshalb ist die Partnerschaft mit einem Modellingsexperten der nächste sinnvolle Schritt“, sagt Marin Curkovic, CEO von AEOS. Econworks wird mit den regionalen TV-Daten von AEOS seine Mediamodelle schärfen und regionale Wirkungsbeiträge ausdifferenzieren. Auf dieser Modellbasis für alle Medien will man Werbetreibenden ermöglichen, ihren Mediamix in den verschiedenen Regionen, in denen die Fernseh-Gewohnheiten unterschiedlich sind, systematisch auszugleichen.

„Wenn die TV-Währung den Preis bestimmt und wir mit All Eyes on Screens weitere granulare Insights generieren, können wir für Kunden einiges an Arbitrage heben und die Allokationsentscheidungen der Advertiser schon beim Einkauf nennenswert verbessern“, sagt Gerrit Löber, Managing Director von Econworks.

Neben den Außenwerbern Wall und Ströer ist die TV-Boost-Lösung bereits auf der Locatrics-Plattform der It Works Group und der DSP The Trade Desk im Einsatz.