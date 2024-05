Das Start-up Interactive Scape stellt gemeinsam mit Displax eine neue Version seines Multitouch-Displays vor. Mit ihrer Scape-X-Technologie waren die Berliner die ersten, die Objekterkennung für Smartphones möglich machten. Jetzt führt das Unternehmen diese Objekterkennungstechnologie mit Tile Pro, der kapazitiven Touchscreen-Technologie von Displax zusammen.

„Der Tile Pro | Scape X stellt nicht nur einen bedeutenden Schritt in unserer Partnerschaft mit DISPLAX dar, sondern markiert auch das erste Mal, dass die Scape X® Engine in das Display eines anderen Herstellers, speziell Displax, integriert wurde“, sagt Hauke Helmer, CEO von Interactive Scape. Das Display bildet die Basis für interaktive Tische, die dann beispielsweise in Museen oder Kontrollräumen ihren Einsatz finden. Interactive Scape nutzt das Open Source TUIO-Protokoll. Dadurch können User individuelle Software-Anwendungen auf den gängigen Plattformen erstellen und auf dem Tile Pro | Scape X integrieren.

Interactive Scape nutzt bereits seit 2022 die Sensoren von Displax für die Multitouch-Technologie. Neu ist die Integration der Technologie auf dem jüngst vorgestellten PCAP-Touchscreen Tile Pro, das Displax auf der ISE 2024 vorstellte.

Der Tile Pro | Scape X wird sein Debüt auf der InfoComm 2024 in Las Vegas geben.