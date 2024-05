Der französische Technologiekonzern Dassault Systèmes geht mit seinen Technologien auf den Piccadilly Circus: Vom 28. April bis zum 5. Mai wird auf der Iconic-DooH-Location Piccadilly Lights Innovationen gezeigt, die mit der virtuellen Zwillingstechnologie von Dassault Systèmes entwickelt wurden. Dadurch will das Unternehmen verdeutlichen, wie Vorstellungskraft und technischer Fortschritt zu einer nachhaltigeren Welt beitragen können.

Dabei wird alle zehn Minuten ein exklusives, vierzig Sekunden langes Video gezeigt, das mittels Forced Perspective verschiedene technische Errungenschaften zeigt, vom weltweit ersten voll funktionsfähigen Modell eines menschlichen Herzens über die Zusammenarbeit von Menschen und Robotern bis hin zu futuristischen Flugzeugen in Städten und einer Schale für den Anbau von Pflanzen in jeder Umgebung – auch auf dem Mond. Zusätzlich gibt der Clip einen Einblick in die präventive Patientenversorgung der Zukunft. Die 3D-Sequenz endet mit einem Clip, der einen Astronauten zeigt, der über den Bildschirm hinausschaut und auf dessen Visier sich das Spiegelbild der Eros-Statue von Piccadilly spiegelt.

Über eine Augmented-Reality-App auf ihren Smartphones können sich die Zuschauern noch intensiver mit der Kamapagne auseinandersetzen. Mithilfe der App können sie entdecken, wie der Piccadilly Circus in einer nachhaltigeren Zukunft aussehen könnte. Außerdem können sie ihre Erfahrungen in den sozialen Medien teilen.

Die Deepscreen-Kampagne wurde mit Ocean Outdoor entwickelt und von Mediakeys und Zenith Media geplant. Das AR-App-Erlebnis wurde von Octarina entwickelt. Die App ist kostenlos und über den Apple App Store und den Google Play Store erhältlich.

Die Kampagne wird durch Aktivitäten auf Social Media sowie Anzeigen in britischen und französischen Medien vor, während und nach der Ausstrahlung des Piccadilly Lights-Spots, unterstützt.

