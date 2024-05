Der Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) verlängert die Einreichung von Kampagnen für den Swiss Out of Home Award. Die Frist endet jetzt am 3. Juni um 12 Uhr. Teilnehmen können Plakate oder Spots, die von Agenturen, Grafikstudios, Einzelpersonen, Freelancern oder konzeptionell zuständigen Firmen aus der Schweiz oder dem Fürstentum Liechtenstein erstellt wurden. Zugelassen sind Kampagnen, die zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 30. Juni 2024 ausgehängt oder ausgestrahlt wurden.

Eine Jury mit 14 Experten aus der Medienwelt wird die eingereichten Beiträge bewerten. Die Shortlist wird der AWS Ende Juni 2024 veröffentlichen. Die Nominierten erhalten ein Diplom und eine Einladung zur Woohw-Awardgala am 19. September 2024 in Zürich, wo man die Sieger der sechs Kategorien bekanntgegeben und mit Trophäen in Gold, Silber oder Bronze auszeichnen wird. Den Hauptpreis «Campaign of the Year» wird die Jury an die beste Kampagne des Jahres verleihen. Die Veranstaltung findet vor rund 500 geladenen Gästen statt.

Die Anmeldung funktioniert wie folgt: Onlineformular ausfüllen, Kategorie wählen, Formate angeben, Bilddaten hochladen, und gegebenenfalls Bemerkungen hinzufügen. Gemischte analoge und digitale Kampagnen werden separat eingereicht. Erfolgreiche Anmeldungen werden per E-Mail bestätigt.

