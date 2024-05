BenQ hatte 2023 seine „Go Green“-Strategie für umweltfreundlichere Projektoren vorgestellt. Im Zuge dessen kamen der Laser-Projektor LH650 und der LED-Projektor LH730 auf den Markt. Laut BenQ erfüllen beide Modelle die EU-Bestimmungen hinsichtlich Energieverbrauch, Quecksilbergehalt und Recycling von elektronischen Produkten, die in den kommenden Jahren in Kraft treten werden. Dieses Jahr will der Hersteller weitere neue Projektoren auf den Markt bringen, die diese Richtlinien erfüllen.

Die Strategie Go Green basiert auf fünf Säulen, die in der Produktion von LED- und Laserprojektoren Anwendung finden: Materialien, Herstellung, Verpackung, Versand und Anwendung.

So stellt BenQ seine Projektoren seit 2023 mit bis zu 50 Prozent Recyclingmaterialien und recyclingfähigen Materialien her. Verwendet werden SSI-Leuchtmittel ohne Quecksilber. In der Produktion halbierte man den Treibhausgasausstoß nach eigenen Angaben. Für die Verpackung verwendet BenQ hauptsächlich plastikfreies Material. Die Kunststoffe, die noch enthalten sind, sind laut BenQ sortenrein, gekennzeichnet und recycelbar. Durch den Einsatz von Solid-State-Leuchtmitteln sind die Gehäuse bis zu 65 Prozent kleiner – auch dadurch konnte man laut Hersteller das Verpackungsmaterial und das Frachtvolumen verringern.

Für einen geringeren Energieverbrauch führte BenQ die Next-Gen Smart-Eco-Technologie ein, die den Verbrauch im Vergleich zum Normalmodus um bis zu 70 Prozent senken soll. Die SSI-Leuchtmittel haben nach Angaben von BenQ eine Laufzeit von bis zu 30.000 Stunden und sollen weniger Strom bei gleicher Lichtausbeute im Vergleich zu konventionellen Lampen verbrauchen.

Anwendung findet die Technologie im Konferenzraum-Projektor LH650 mit Lasertechnik und LH730 mit LED-Leuchtmittel, die beide mit 4.000 ANSI-Lumen arbeiten. Im Vergleich zum Vorgänger LU710 sind die beiden Full-HD-Projektoren deutlich kleiner und sollen im Smart-Eco-Betrieb rund 30 Prozent Energie im Vergleich zum Standardmodus sparen.

