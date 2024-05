Mediamarkt-Saturn testet einen Pop-up-Store zum Thema Nachhaltigkeit: Seit dem 3. Mai gibt es in der kleinen Filiale im Zentrum von Tübingen eine Auswahl aus Mediamarkts nachhaltigem Sortiment mit Betterway-Logo und wiederaufbereitete Elektrogeräte. Bisher gab es diese Produkte nur im Online-Marktplatz – im Zuge seiner Omnichannel-Strategie bringt der Händler sie jetzt erstmals in einen physischen Store. Weitere Pop-ups in anderen deutschen Städten sollen folgen.

Ein nachhaltiges Angebot mit ganz viel Beratung – darauf liegt der Fokus der temporären Filiale. Hier gibt es Smartphones, Tablets, Smartwatches und andere Produktgruppen, die Mediamarkt mit seinem Betterway-Logo als nachhaltig einstuft. Dabei orientiert sich der Elektronik-Händler nach eigenen Angaben an Kriterien unabhängiger Prüforganisationen wie dem Blauen Engel, Epeat und dem TÜV Rheinland sowie an eigenen Nachhaltigkeits-Richtlinien. Daneben gibt es gebrauchte Geräte mit „Refurbished“-Standard, also wiederaufbereitet Produkte.

„Ganz im Sinne der ‚Experience Electronics‘-Strategie ist unser neuer Pop-Up-Store die ideale Chance, den Kundinnen und Kunden vor Ort, live und in Farbe zu zeigen, was wir in Sachen Nachhaltigkeit bieten. Gleichzeitig wollen wir neue Erfahrungen sammeln, wie wir den Online-Marktplatz mit seinen Produkten und Verkäufern in unsere Märkte integrieren können“, sagt Hubert Kluske, COO bei Mediamarkt-Saturn Deutschland. Analog zur breiteren Entwicklung am Elektronik-Markt will Mediamarkt-Saturn weg vom Image als reiner Produktverkäufer, hin zum integrierten Lösungsanbieter. Angebote wie Refurbished-Elektrogeräte spielen also sowohl in Nachhaltigkeitsstrategien sowie die Erschließung neuer Wachstumsbereiche ein.

