Der US-Lebensmittel-Großhändler United Natural Foods hat sein eigenes nationales Retail-Media-Netzwerk gestartet, um dieses seinen regionalen und unabhängigen Partnern zur Verfügung zu stellen. Das UNFI Media Network, kurz UMN, basiert auf der Technologie von Swiftly und kann neben Onsite- sowie In-App-Werbung, E-Mail und Social auch Instore Digital Signage-Netzwerke nutzen. Das Network ermöglicht Closed-Loop-Reporting, Personalisierung und Analytics.

Der Großhändler will das Netzwerk seinen mehr als 11.000 Brand-Partnern zur Verfügungen stellen, die in den USA mehr als 30.000 Retail-Locations betreiben. Durch das Network sollen Lieferanten von United Natural Foods über die Retailer direkt bei den Endkunden werben können.

Laut Henry Kim, CEO von Swiftly, können die Werbetreibenden im Netzwerk Verbraucher im zweistelligen Millionenbereich erreichen.

Louis Martin, President Wholesale von United Retail Foods, sagt: „Wir freuen uns, dass unsere Partnerschaft mit Swiftly so gut angelaufen ist. Wir sind bereits mit vielen unserer Kunden und Markenpartner im Gespräch über den Nutzen, den wir für ihre Unternehmen bringen können. UMN stellt ein neues Kapitel in UNFIs kontinuierlichem Engagement dar, das nachhaltige Wachstum all derer zu unterstützen, die wir bedienen.“

