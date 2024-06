Mit „Star Wars: The Acolyte“ hat Lucasfilm den nächsten Baustein in sein Krieg-der-Sterne-Universum eingefügt. Die achtteilige Serie startete am 4. Juni auf Disney Plus und soll alles bieten, was das Star-Wars-Fanherz begehrt: Jedi-Ritter, Humanoide Knuddel-Außerirdische und jede Menge Laserschwert-Duelle.

Gerade letztere sind zu einer unverkennbaren Requisite und einem Symbol des Star-Wars-Franchise geworden. Genau damit spielte eine ungewöhnliche Kampagne in Wolfsburg: Die Schornsteine des Volkswagen-Kraftwerk wurden vom 5. bis 9. Juni so angestrahlt, dass sie wie riesengroße, 125 Meter hohe Lichtschwerter aussehen. Ein cleverer minimalistischer Trick, der das Fanwissen für eine sofortige Identifizierung und Identifikation nutzt.

Zudem konnten Besucher am 8. Juni in der Autostadt die ersten beiden Folgen von The Acolyte im Themenkino des Konzernforums sehen. Lucasfilm und Volkswagen haben bereits mehrere Marketingpartnerschaften durchgeführt.