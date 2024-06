DrooH Lego lässt Raumschiffe in New York steigen

In einer neuen Kampagne will der Spielzeughersteller Lego Kinder für die Erforschung des Weltalls begeistern – und auch ein wenig auf seine Produkte rund um den Weltraum aufmerksam machen. Daher befragte Lego Kinder weltweit, wie sie den Weltraum erforschen würden. Eine Auswahl dieser Raumschiffe wurde dann mit Lego-Steinen nachgebaut.

Doch damit nicht genug: Sechs Kinder durften dabei sein, wie diese Raumschiffe über der Skyline von New York in einer nächtlichen Drohnenshow gefeiert wurden. Die dargestellten Raumfahrzeuge umfassten unter anderem ein mit Schmetterlingsflügeln angetriebenes Weltraumbett mit einer Snackschublade, ein Schildkrötenraumschiff, das auf dem Mond spazieren geht, ein Hunderaumschiff mit 360-Grad-Fenstern und ein Dinosaurierschiff mit Jetpack. Lego bezeichnete diese scherzhaft als Upos – Unidentified Playing Objects.

Die Show endete mit dem Lego-Logo, das die Drohnen in ihrer Formation darstellten.

Alle Upos sind zudem in ihrer Legosteinform bis zum 17. Juni in der Ausstellung „Explore Space Your Way“ im Lego House in Billund, Dänemark, zu sehen.