Im Rahmen der Fußball-EM werden die DooH-Stelen von Ströer in Hamburg erstmalig als Verkehrsleitsystem mit Echtzeit-Daten eingesetzt.

Unter anderem werden aktuelle Hinweise zu Hamburg-eigenen Park-and-Ride-Anlagen an Schnellbahnstationen gezeigt – insbesondere auf stadtrandnahen digitalen Medienträgern die nächste verfügbare P+R-Station sowie die Anzahl freier Parkplätze. Wenn weniger als zehn Prozent der Parkplätze einer P+R-Anlage frei sind, werden über die Screens automatisiert Hinweise zur nächsten verfügbaren P+R-Station in der jeweiligen Rangfolge angezeigt.

Die Zuordnung der P+R-Anlagen zu den Ströer-Screens erfolgte über das Routing der Urban Data Platform, dem Geoportal der Stadt Hamburg. Durch eine räumliche Analyse wurden die optimalen P+R-Standorte ermittelt und mit den Ströer-Anlagen verknüpft.

Ströer-Screens für die EM

Ergänzend werden während der EM auf allen digitalen Medienträgern von Ströer in Hamburg Informationen zum öffentlichen Nahverkehrsangebot, zum Fahrradparken am Stadion und in der Fan-Zone sowie Infos zum Stadtrad-Angebot ausgespielt.

„Wir freuen uns, dass die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende bei der Heim-EM gezielt unsere digitalen Stadtinformationsanlagen einsetzt, um die Besucher:innen der EURO 2024 durch Hamburg zu leiten. Gemeinsam mit der Stadt schaffen wir so Mehrwerte für die EM-Besucher:innen und die Einwohner:innen und tragen zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität bei“, sagt Alexander Stotz, CEO Ströer Media Deutschland.

Zur EM wird Ströer gemeinsam mit der Deutschen Telekom auch alle Tore als Highlights nahezu in Echtzeit auf die Ströer-Screens bringen – was der Telekom eine Nominierung in den Außenwerbe-EM-Kader gebracht hat.