Während der EM scheint die Außenwerbung in Deutschland zu boomen. Besonders an Bahnhöfen und Flughäfen werben internationale Marken gerade besonders gern. Die Außenwerber wissen das zu nutzen – auf ihren DooH-Screens schalten einige von ihnen den Live-Torticker als Goodie für zusätzliche Relevanz mit drauf. Zum ersten Mal macht das auch Media Frankfurt am Frankfurter Flughafen. Alle 500 Screens zeigen die Spielergebnisse in Echtzeit.

„Die Werbung am Flughafen hat sich auch bei Sportveranstaltungen als effektiv erwiesen: Sponsoren und internationale Marken wie Coca-Cola, Bitburger und Alibaba sowie Google und Uber nutzen die gesteigerte Passagierfrequenz und den emotionalen Rahmen, um ihre Marken und Produkte ins rechte Licht zu rücken,“ sagt Martin Korosec Geschäftsführer von Media Frankfurt. Dieses OoH-Momentum will Media Frankfurt auch für die Olympiade 2024 und die nächste Fußball-WM nutzten: Die zusätzlichen Maßnahmen rund um Sportereignisse sollen Werbekunden einen Anlass geben, direkt über den Vermarkter zu buchen.

Neben dem Flughafen-Ticker auf allen Screens, gibt es am Flughafen Frankfurt sieben Public-Viewing-Bereiche, drei davon hinter den Sicherheitskontrollen. Rund 2.000 Mitarbeiter tragen derzeit die offiziellen Trikots der teilnehmenden Nationen. Adidas hat außerdem einen Pop-up-Store im Terminal 1 am Flugsteig eröffnet.

Einen DooH-Torticker gibt es auch an den neun Flughäfen, die von Cittadino vermarktet werden: Düsseldorf, Hamburg, München, Hannover, Stuttgart, Nürnberg, Dresden, Münster/Osnabrück und Dortmund. Hier spielt N-tv die Live-Ergebnisse über Adressable Gate TV aus.