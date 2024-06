Bluefin International wird auf der Infocomm 2024, die am 8. Juni in Las Vegas startet, mit der neuen Bluefin Ocean-Serie eine Ergänzung seiner Flex-OS-Linie zeigen, die den Kunden mehr Optionen und eine gesteigerte Display-Leistung bieten soll. Dabei handelt es sich um Displaylösungen, in die der Intel-Prozessor N97 integriert ist.

Unter anderem wurden neue IOT-Kapazitäten hinzugefügt, die Hardware-Virtualisierung, MultiOS-Unterstützung und Echtzeit-Computing unterstützen. Das Multibetriebssystem der Bluefin Ocean-Serie ist für Windows, Linux oder ChromeOS ausgelegt. Zudem nutzen die Screens Intel-Technologie für schnellere KI-Inferenz, beschleunigtes Deep Learning und Medientranscoding.

Laut Bluefin erfüllen die Blue-Ocean-Produkte die Softwareanforderungen von Drittanbietern für die Nutzung von KI, Analytics und Edge Computing, sodass Unternehmen und Werbetreibende fast in Echtzeit auf umfangreiche kundenorientierte Daten wie Verweildauer, Heatmaps und POS-Integration zugreifen können.

Die Ocean-Serie beinhaltet verschiedene Größen und Formate. Zudem betont Bluefin, dass durch die Intel-Technologie der gesamte Device-Stack mit integrierten Sicherheitstechnologien geschützt ist.

Bluefin ist auf der Infocomm 2024 auf dem Stand W1377 zu finden.