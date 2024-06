PPDS stellt auf der Infocomm eine neue LED-Einstiegsserie vor: Philips Unite LED 5000 Serie mit Flip-Chip-COB-Technologie. Sie ergänzt die im März eingeführte Public LED 5000 Serie. Während diese mit ihren zwei verschiedenen Panel-Größen für große Installationen auch an Decken designt ist, soll die Unite-Serie eher für Wandinstallationen in Unternehmen und Bildungseinrichtungen dienen.

Die Flip-Chip-COB-Technologie ermöglicht eine generell höhere Pixeldichte, tiefere Schwarztöne, lebendige Farben und tiefen Kontrast. Außerdem reduziert die Technologie die Wärmeabgabe und damit auch den Stromverbrauch. Dieser Effekt wird noch einmal verstärkt durch die Kombination mit Common Cathode. In der Variante mit Kathoden-Verknüpfung gibt es die Panels in drei verschiedenen Pixelabständen: 0,78 Millimeter, 0,93 Millimeter und 1,25 Millimeter. Aber auch in größeren Pixelpitches mit 1,56 Millimetern und 1,875 Millimetern sind sie erhältlich. Diese Varianten nutzen dann die Common-Anode-Technologie. Die Bildwiederholraten betragen immer 3.840 Hertz.

Alle Panels der Philips Unite LED 5000 Serie sind 27,1- Zoll groß. Je nach Konfiguration bieten sie Auflösungen von 4K, 8K und darüber hinaus. Sie unterstützen HDR10+ und verfügen über die Schutzart IP67. Die dreijährige Garantie ist optional auf fünf Jahre verlängerbar.

Für eine schnellere Installation sind die Schränke für die Stromversorgung vorverdrahtet. Die Datenkabel lassen sich mit einem Durchschleifsystem angeschließen. Die Rückplatten der Schränke sind laut PPDS so verarbeitet, dass keine Kabel hervorstehen. Eine optionale „Easy-Click“-Kantenveredelung aus gebürstetem, eloxiertem Aluminium ist in einer Reihe von Verpackungsvarianten erhältlich. Geliefert werden die Produkte nach Angeben des Unternehmens in Verpackungen aus recyceltem Papier, ohne Kunststoff und EPE-Baumwollschaum.

Mit dieser neuen LED-Serie will PPDS das Einstiegsniveau für LED neu definieren, wie Martijn van der Woude, VP Global Marketing and Business Development bei PPDS, erklärt. Die Unite LED 5000 soll also verlässliche Qualität und Support bei einem niedrigeren Preis bieten. Den Einstiegspreis gab der Hersteller noch nicht bekannt, die Serie soll aber ab Juli 2024 weltweit erhältlich sein.