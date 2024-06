Spinetix wird auf der Infocomm 2024 in Las Vegas die gesamte Palette seiner neuen IBX-Playern vorstellen. Mit der IBX-Familie hatte der Schweizer Software-Anbieter gegen Ende 2023 eine eigene Reihe an Digital Signage-Playern auf den Markt gebracht und sie auf der ISE 2024 zuletzt um das Flaggschiffmodell IBX 440 ergänzt, das speziell für 4x4K-Videowände entwickelt ist. In alle Player ist das Arya CMS von Spinetix integriert, sodass sie eine Komplettlösung darstellen.

Der IBX440 verfügt über vier synchronisierte HDMI-Ausgängen und einem Intel Core Prozessor bei 60 FPS. Die Modelle IBX410 und IBX410/W hingegen sollen mit einem Intel Atom Prozessor für 4K-Visualisierung bei 60 FPS vor allem alltagstauglich und vielseitig einsetzbar sein. Die HMP400- und HMP400W-Player sind für unternehmenskritische Anwendungen ausgelegt und sollen Robustheit und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Installationen bieten.

Als Teil der Intel Partner Alliance setzt Spinetix bei allen Playern auf unterschiedliche Intel Prozessoren.