Im Hochsommer ist die Fira Gran Via kaum wiederzuerkennen. Während die Stadt Barcelona in Touristenmassen versinkt ist es still am Messegelände. Doch auf der anderen Straßenseite brummt auf einer Baustelle der Bär.

Bis zur ISE 2027 müssen wir noch warten – denn bis Dezember 2026 sollen die Bauarbeiten zur neuen Messehalle Hall Zero abgeschlossen sein. Die Baustelle gegenüber des Südeingangs ist schon von Kränen dominiert.

Insgesamt 25% mehr Ausstellungsfläche soll die doppelstöckige Hall Zero bieten. Dringend benötigter Platz für die ISE, die früher als geplant an die Grenzen des Messegeländes in Barcelonas stößt. Gibt es ein besseres Zeichen für die Branche als eine Weltleitmesse die die Grenzen des Messegelände sprengt?

Bis zur ISE 2027 hießt es enger zusammenrücken, doppelstöckig bauen und kreativ werden.