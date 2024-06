Sphere Entertainment, der Betreiber der Sphere in Las Vegas, erweitert das Aufgabenfeld von Jennifer Koester. Sie ist nun President und COO von The Sphere, zuvor war sie als President der Sphere Business Operations tätig.

In dieser erweiterten Rolle wird Jennifer Koester weiterhin mit der Geschäftsleitung und dem gesamten Sphere-Team zusammenarbeiten, wird aber nun Frau Koester auch die strategische Aufsicht über die Sphere Studios übernehmen – dem Studio für immersive Inhalte in Burbank, das sich der Content- und Experience-Entwicklung exklusiv für die Sphere widmet. Das schließt auch die Weiterentwicklung zum Full-Service-Produktionsstudio mit ein.

„Seit sie Anfang des Jahres zu unserem Team gestoßen ist, haben Jennifers Beiträge einen erheblichen Einfluss gehabt“, sagte James Dolan, Executive Chairman und Chief Executive Officer von Sphere Entertainment. „Wir glauben, dass wir gerade erst an der Oberfläche dessen kratzen, was mit der Sphere möglich ist, und ihr Fachwissen wird entscheidend sein, wenn wir unsere langfristige Vision für dieses Unterhaltungsmedium der nächsten Generation weiter vorantreiben.“

Erfahrung unter anderem bei Google gesammelt

„Ich begrüße die Gelegenheit, diese erweiterte Rolle zu übernehmen“, sagt Jennifer Koester. „In der gesamten Sphere-Organisation konzentrieren wir uns darauf, einzigartige Erlebnisse in Las Vegas zum Leben zu erwecken und neue Erfahrungen zu entwickeln, die die Sphere an der Spitze des immersiven Entertainments halten werden. Ich freue mich darauf, weiterhin mit unserem Weltklasse-Team zusammenzuarbeiten, um unser Geschäft auszubauen und die Vision von The Sphere für die Zukunft der Unterhaltung zu verwirklichen.“

Jennifer Koester weist 30 Jahre an vielfältiger Erfahrung in den Bereichen Technologie, Medien und Unterhaltung auf, inklusive Führungspositionen. Im Februar 2024 wechselte sie von Google zu Sphere Entertainment.