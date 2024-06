Vieles wurde schon geschrieben, aber bei The Sphere gilt das Motto „Seeing is Believing“. Die schiere Größe der LED, die Wucht des Sounds Made in Berlin, die Bewegungen der Sitze, der Wind und der Duft liefern kombiniert ein einmaliges immersives Erlebnis. Als Zuschauer fühlt man sich in die Action des Films hineingezogen, die große Weite des Raums ist hyperrealistisch und die Technologie adressiert alle Sinne – auch wenn das Storytelling teilweise sehr kitschig ist.

Wir von invidis haben ausführlich über die Technologie, die LED und die DooH-Vermarktung der Außenhülle (invidis Bericht) berichtet. Doch das Erlebnis der 18 Millionen Pixel im großen Rund der Kugel ist schwierig mit Worten zu erklären oder im Video einzufangen. Auf der nach oben offenen Wow-Skala belegt The Sphere zur Zeit die Top Position.

Wer in Las Vegas vorbeikommt sollte die Chance nutzen, eine der vier täglichen Shows zu besuchen. Wie alles in Las Vegas ist auch der Besuch von The Sphere kein billiges Erlebnis – Tickets für die 55-minütige Show kosten zwischen 79 und 249 US-Dollar.