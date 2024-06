Der Retail-Gigant Walmart investiert in die Digitalisierung seiner Stores: Bis 2026 will das Unternehmen in 2.300 seiner weltweit 10.600 Stores die elektronische Preisauszeichnung einführen.

Die ESL wurden in einem Pilotprojekt ausgiebig getestet. Nach einem Bericht von USA Today begann das Pilotprojekt 2023 in der Filiale in Grapevine, Texas. Mittlerweile umfasst das Pilotprojekt 63 Filialen in Texas. Der Roll-out soll vor allem in den USA-Filialen stattfinden.

Die ESL, die von Vusion geliefert werden, sollen dabei helfen, das riesige Walmart-Sortiment besser zu managen und Presiveränderungen schnell auf großer Fläche auszurollen. Insgesamt bietet Walmart in seinen Filialen mehr als 120.000 Produkte an.

Auch beim Inventory-Management und bei der Zusammenstellung von Online-Bestellungen sollen die digitalen Preisschilder helfen.