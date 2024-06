Ein Hamburger für einen Franken – die Aktion gibt es bei McDonald’s gerade an allen Spieltagen der Schweizer Nati. Dafür braucht es natürlich eine ordentliche Außenwerbe-Aktion und die ließ sich McDonald’s von OMD Schweiz und Drop8 entwickeln: Unter dem Slogan „Perfekt aufgestellt zum Match“ blendet die Kampagne die laufenden Matches und Live-Spielstände ein. Bevor die Spiele beginnen, ist ein Countdown neben der Burger-Sonderaktion eingeblendet.

Die Kampagne läuft auf DooH-Screens des Schweizer Außenwerbers APG|SGA. Für die Einbindung der Echtzeitelemente nutzte man DCO (Dynamic Creative Optimization). Damit die Screens live upgedatet werden, buchte McDonald’s die Medien programmatisch. „Wir werden in Zukunft definitiv mehr Umsetzungen von dynamischen Kampagnen sehen, die die reichweitenstarken und kreativen Möglichkeiten unseres Mediums aufzeigen“, Michael Pevec, Leitung Programmatic DooH APG|SGA.

McDonald’s ist bei weitem nicht der einzige Werbetreibende, der die Echtzeit-Integration von Programmatic Advertising gerade für seine Kampagne nutzt. In Österreich ist der DooH-Torticker zum Beispiel in den Spots von WKÖ und der Ergo Versicherung zu sehen. N-tv spielt ihn in verschiedenen deutschen Flughäfen aus.