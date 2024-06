Die digitalen Arbeitsplatz- und Buchungssysteme von Humly sind seit neuestem im Schweizer Showroom von Purelink zu sehen. Im Purelink Experience Lab in Zürich ist nun in jedem der vier Konferenz-Case-Räume ein Humly-Buchungsgerät zu finden, mit dem die Besucher direkt vor Ort Räume und Schreibtische buchen können.

Damit reiht sich Humly in eine Reihe von Digital Signage-Anbietern wie Easescreen, Ledcon, Edbak und SurgeX ein, die im Purelink Experience Lab präsent sind. Humly will künftig verstärkt die DACH-Region in den Fokus nehmen.

„Während wir unser Vertriebspartnernetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausbauen, bietet eine physische Marktpräsenz im Purelink Experience Lab Humly die einzigartige Möglichkeit, Kunden zu zeigen, wie unsere Arbeitsplatzlösungen den Wert und die Sicherheit von hybriden Arbeitsabläufen erhöhen, und unterstreicht Humlys langfristiges Engagement auf dem DACH-Markt“, kommentiert Anders Karlsson, CEO von Humly.

In Kürze soll eine neue Anwendung im Showroom vorgeführt werden, die die Hotdesking-Funktionen von Humly mit den Konnektivitätslösungen von Purelink verbindet und so eine direkte Interoperabilität mit lokalen Peripheriegeräten am Arbeitsplatz herstellt. In Zukunft ist auch eine engere Integration zwischen dem Humly Booking Device und der Digital Signage-Software von Easescreen angedacht.