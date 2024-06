Sixt hat sich für den Eingang seiner Zentrale in Pullach eine Forced-Perspective-Installation geleistet: Eine riesige LED-Wall über zwei Etagen, auf der maßgeschneiderter Brand-Content mit 3D-Effekt läuft. Zuerst springt ein Drache im typischen Marken-Orange des Autovermieters dem Betrachter entgegen. Der geht dann über in 3D-Nachbildungen von High-End-Autos aus der Sixt-Garage:

Shoppingmalls und Brand-Stores weltweit setzen auf ähnliche Installationen

Die Installation stammt von keinem geringeren als dem Digitalstudio Trison Necsum, das sich auch als „Cirque de Soleil der Digitalwelt“ bezeichnet. Das Studio aus Bilbao ist an den Digital Signage-Integrator Trison angedockt. Die Kreativ-Einheit kann sich mit Prestigeprojekten wie der Falabella Mall in Santiago de Chile, der Yas Mall in Abu Dhabi oder neuerdings auch dem Real Madrid Fanstore im Santiago Bernabeu Stadion schmücken. Bei Real Madrid sieht man sogar eine ähnliche Drachenanimation, nur in Blau statt Orange. Necsum produziert seine Inhalte so, dass sie aus der Wand rauszuspringen scheinen und einen unmittelbaren Überraschungseffekt erzielen. Oft wird der noch mit Sound hinterlegt.

Auf diesen Effekt setzt auch der langjährige Trison-Kunde Porsche in seinem Stuttgarter Brand Store. In diesem bisher einzigartigen Konzeptstore steht die Vision der Automarke „Driven by Dreams“ im Vordergrund und ist von Necsum als Forced-Perspective-Animation inszeniert.