Den meisten invidis-Leser wird der südamerikanische ProAV- und Digital Signage Markt unbekannt sein. Doch zwischen Kolumbien und Argentinien hat sich in den vergangenen Jahren trotz Wirtschaftskrisen und Corona ein lebendiger Digital Signage Markt entwickelt. Und AVI-SPL – mit Diversified und AVI Systems einer der drei ProAV-Umsatzmilliardäre – baut die Präsenz in Lateinamerika kontinuierlich aus.

Ende 2022 übernahmen die US-Amerikaner mit Multimedia de México einen der wichtigsten Integratoren Mexicos, mit der nun realisierten Übernahme von ICAP Global gewinnt AVI-SPL nun signifikante Präsenz in Argentinien, Chile, Peru und Kolumbien. Neben Lateinamerika ist ICAP auch in Spanien aktiv – nicht nur als UCC und Digital Signage Integrator sondern auch als ProAV Distributor.

Managed Services weltweit zu einheitlichen Standards

ICAP Global wurde bereits 1957 gegründet und ist heute in den wichtigsten Märkten Lateinamerikas (mit Ausnahme von Brasilen) und Spanien tätig. ICAP wird in die globale AVI-SPL Organisation integriert die Enterprise-Kunden mit ProAV, Digital Signage, UCC und IoT Diensten versorgt. Weltweit tätige Enterprise-Unternehmen vereinheitlich nach der IT nun auch zunehmend die AV-Infrastruktur und AV-Dienstleistungen. Hier ist AVI-SPL eine der wenigen Anbieter der weltweit Großkunden vor Ort mit standardisierten Services betreuen kann.

Bei Managed Services zählt Größe und Skalierung

Nicht nur ProAV sondern auch IT- und Security-Spezialisten konsolidieren den globalen ProAV und Digital Signage Markt. Der IT-Security Spezialist übernahm 2021 den lateinamerikanischen AV-Integrator Seal Telecom und Ricoh investierte mit der Übernahme von Videocorp in Lateinamerika. In Europa machte Ricoh 2021 mit der Übernahme von Datavision von sich reden. ProAV Unternehmen – ob Integratoren oder Distributoren – sind attraktive Übernahmekandidaten nicht nur in Europa.

Neue Herausforderungen für ProAV-Allianz GPA

Da so gut wie kein Integrator weltweit mit eigenem Team präsent ist, kooperieren einige große Anbieter im Rahmen von globalen Allianzen. GPA ist die bedeutendste der AV-Allianzen. In jedem Markt ist nur ein Partner exklusiv für die alle Allianzmitglieder aktiv. Mit der Übernahme von ICAP durch AVI-SPL – die als eines der wichtigsten GPA-Mitglieder die Allianz in Südamerika und Spanien vertritt – kommt das feinaustarierte Partner-Gefüge nun aus dem Gleichgewicht. Wie es mit ICAP und GPA weitergeht wird sicherlich eines der heißdiskutierten Themen auf der Infocomm 2024 Mitte Juni in Las Vegas.