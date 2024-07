Vom Day zur Tour: In diesem Jahr veranstaltet Kindermann seine Kindermann Xperience Tour in drei deutschen Städten. Damit reagiert der Hersteller und Distributor auf die große Resonanz für den Xperience Day 2023 und will somit mehr Interessenten eine Teilnahme ermöglichen.

Für die Tour wurden an drei Standorten Eventlocations großer Automobilhersteller ausgewählt:

24. September 2024: Porsche Museum, Stuttgart

26. September 2024: Volkswagen Konzern Forum, Wolfsburg

10. Oktober 2024: Volkswagen, Die Gläserne Manufaktur, Dresden

„In diesem Jahr durften wir bereits reichlich Stadionatmosphäre genießen. Daher wollten wir für unsere Xperience Tour einen anderen Akzent setzen. Wir haben uns für ‚Made in Germany‘ entschieden und namhafte Automobilhersteller als Veranstaltungsorte ausgewählt – ein spannendes Ambiente für die Präsentation zukunftsweisender Produktneuheiten“, sagt Dominic Hoffmann, Marketingleiter von Kindermann.

Eingeladen sind Händler, Fachplaner und Systemintegratoren, die sich für Neuheiten aus den Bereichen Conferencing, Collaboration und Connectivity interessieren. Mit dabei sind auch Distributionspartner wie Bose Professional, Legrand, LG, Maxhub, Newline, Optoma, Panasonic, Philips, Sony, Vogel’s, Yamaha und Zeevee.

Von Kindermann selbst gibt es unter anderem das neue Kindermann Touchdisplay TD-40XX sowie das Klick & Show K-FX Plus zu sehen.

Mehr Informationen und Anmeldungsmöglichkeiten gibt es auf der Xperience-Tour-Seite.

