Australien hat eine neuen Premium-DooH-Screen: In einer neu entwickelten Luxus-Mall in Sydney schlängelt sich ein 40 Meter langer gebogener LED-Screen um die Haupttreppe des Shoppingcenters.

Die Mall ist Teil eines 1,6 Milliarden Australische Dollar teuren Entwicklungsprojekts der Immobilienfirma JQZ, das außerdem Büroflächen und 600 Luxuswohnungen nahe des Bahnhof von St. Leonards umfasst. Die Vermarktung des Screens liegt der Val Morgan Group. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich beim „Halo“, wie der Screen auch genannt wird, um den größten Curved-LED-Screen im Einzelhandel auf der südlichen Halbkugel.

Neben dem großen Screen gibt es außerdem noch 15 digitale Boden- und Deckendisplays. invidis-Contentpartner Sixteen-Nine berichtete zuerst über das Projekt.

Halo-mania

„The Halo“ in Sydney ist nicht zu verwechseln mit anderen LED-Projekten, die ebenfalls diesen Namen tragen oder so bezeichnet werden, zum Beispiel in der Westfield Mall of Scandinavia. Grundsätzlich werden ringförmige LED-Installationen gerne mit diesem Namen belegt, der auch „Heiligenschein“ bedeuten kann. Ob LED damit als Heilsbringer der Digital Signage-Industrie geshen wird, ist damit aber bnoch beantwortet.