Der LG-Konzern, der neben Profi-Display- und Digital Signage-Lösungen auch zahlreiche Consumer-Elektrogeräte im Portfolio führt, hat eine globale Imagekampagne gestartet, mit der der LG-Kernslogan „Life’s Good“ unterstützt werden soll.

Die Gesamt-Kampagne entstand als Antwort auf eine globale Umfrage von LG. Diese zeigte, dass 45 Prozent der Befragten mehr negative als positive Inhalte in ihren Social-Media-Feeds wahrnehmen. 28 Prozent gaben an, dass negative Inhalte in ihren Social-Media-Feeds Ängste verstärkt hätten. Jeder Fünfte sagte, dass er dadurch unglücklich geworden sei.

DooH in Berlin

Dabei kamen verschiedene Kampagnenelemente für unterschiedliche Channels zusammen. Die Teilkampagne „Optimism Your Day“ beispielsweise konzentrierte sich auf DooH: In Deutschland wurde Content auf dem Flaggschiff-Netzwerk von Hygh am Berliner Ku’damm ausgespielt. Gezeigt wurden Videos, in den LG-Mitarbeiter auf der ganzen Welt positive Sprüche teilen.

In Korea wurde diese Videos über einen Truck mit einem großen LED-Display ausgespielt, der durch die elf Geschäftsstandorte von LG im Land tourte.

Social-Media-Challenge inklusive

Teil der Kampagne ist auch eine Social-Media-Challenge, die Nutzer dazu auffordert, optimistische Momente aus ihrem Alltag oder Selfies mit der bekannten „Fingerherz“-Geste auf Social Media zu teilen. Außerdem sollten sie mit den Hashtags #Lifesgood und #Optimismyourfeed versehen werden.

Für die Kampagne wurden Influencer wie Tina Choi, Victoria Browne, Josh Harmon, Team1llusion, Lenna Vivas und Samuel Weidenhofer gewonnen. Innerhalb der ersten vier Tage schlossen sich 21.000 Nutzer der Challenge an.

„LG möchte sein Versprechen Life’s Good erfüllen. Mit der Social Media Challenge wollen wir herausfinden und mit anderen teilen, was Life’s Good für unsere Kunden bedeutet“, erklärt Hyo-eun Kim, Vice President und Leiterin der Brand Management Division von LG. „Wir glauben fest daran, dass Optimismus eine echte Stärke ist. Diese Challenge soll Menschen dazu inspirieren, sowohl online als auch im realen Leben positive Momente zu teilen.“

