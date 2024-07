Bangkok bietet ein breites Angebot an Shopping Center und Warenhäuser wie Central World die Standards setzen. Central World Betreiber Central Group ist auch in Europa sehr aktiv und Eigentümer von der KaDeWe Gruppe (KaDeWe, Alsterhaus, Oberpollinger), Selfridges in London, LaRinscente in Mailand, Illum in Kopenhagen und Globus in der Schweiz hier zuhause.

Während die Central Group in Europa die Schlagzeilen beherrscht, macht der Wettbewerber The Mall Group in Bangkok mit einem coolen Experience Shopping Center auf sich aufmerksam. invidis war vor Ort in der 200.000 m² großen Innenstadt-Mall und hat sich treiben lassen. Nur unweit der Infocomm Asia mit invidis Digital Signage Konferenz gelegen, ist Emsphere der neue Hotspot in Bangkok. Ein Shopping Center im Betonskelettbau der weltweit Aufsehen erregen würde.

Im Erdgeschoss sind Dutzende von Restaurants und ein riesiger Gourmet Market – quasi ein Edel-Foodcourt mit dem besten und exklusivsten Restaurantkonzepte Thailands. Natürlich dürfen einige internationale Kette wie ShakeShack und KFC nicht fehlen. Aber die meisten Anbieter sind hochausgezeichnete Restaurants die in der Emsphere-Mall ihre Highlights in cooler Ambiente anbieten. Edelküche trifft Nachtmarkt.

In den Etagen darüber befinden sich rein säuberlich getrennt Beautymarken, Fashion und Autoshowrooms. Eine thailändische Besonderheit – große Automarken setzen auf City Showrooms in ausgewählten Luxusmalls in Bangkok. Ob Iconsiam oder Paragon – in den oberen Etagen von Shopping Center präsentieren sich Porsche, Volvo, BMW aber auch chinesische EV-Hersteller.

Auch Ikea ist mit der weltweit größten Cityfiliale im Emsphere vertreten, Das Angebot ist wohlbekannt, die Heimlieferung mit Elektro Tuktuks dagegen eine kulturelle Adoption und Investment in Nachhaltigkeit. Neben Shopping und F&B darf auch Entertainment nicht fehlen. In einer obersten Etagen betreibt AEG eine Eventarena mit 6.000 Plätzen. Zur Eröffnung kam im Februar Ed Sheeran zu einem Konzert.

Gekrönt wird das Konzept mit einem „Rooftop“-Konzept. Überdacht aber zu allen Seiten offen befinden sich hier Bars und ein Citybeachclub. Ibiza meets Bangkok mit Infinitypool, DJ und Strandliegen. Einzig die tropischen Temperaturen und der Blick auf die immer verstopfte Sukhumvit Road erinnern der Besucher das sie Bangkok sind. Auf dem Dach der wohl coolsten Shopping Mall der Welt.

